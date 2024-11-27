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Bakan Ersoy'dan Gençlere Kültürel Dayatmalara Karşı Destek

Bakan Ersoy, gençleri kültürel dayatmalara karşı koruma sözü verdi ve Türkiye'nin kültürel mirasını ön plana çıkardı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:58
Bakan Ersoy'dan Gençlere Kültürel Dayatmalara Karşı Destek

Kültürel Dayatmalara Karşı Gençlerimizi Koruyacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde gençlerin kültürel dayanıklılığını artıracak mesajlar verdi. Ersoy, "Gençlerimizi, kendi evlatlarımızı, küresel düzeydeki kültürel dayatmalara karşı asla savunmasız bırakmayacağız" dedi.

Kültürün Önemi ve Tarihi Eserlere Verilen Destek

Bakan Ersoy, medeniyetin derinliklerinden süzülen kültürün "kim olduğumuz" sorusunun cevabını verdiğini belirterek, kültürel değerlerin yaşatılmasının önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Yurt içi ve yurt dışında restorasyon çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Ersoy, Cumhuriyet tarihinin en yoğun arkeolojik kazı çalışmalarını gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Anadolu Coğrafyasının Kültürel Mirası

Ersoy, "Ülkemizin dört bir yanında ortaya çıkardığımız kültürel miras sayesinde tüm dünyanın dikkati Anadolu coğrafyasına yöneldi" şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, 12 binden fazla tarihi eseri Türkiye'ye kazandırdıklarını belirtti. Bakan, kültür merkezleri, sergi salonları gibi yeni yapılar inşa ederek, kültür turizminde devrim niteliğinde adımlar attıklarını sözlerine ekledi.

Emperyal Kültürel Dayatmalara Karşı Durmak

Ersoy, dünya genelinde emperyal güçlerin kendi kültürlerini yaymak için çaba sarf ettiğini vurguladı. "Bugün kültür endüstrisi, emperyalist devletlerin kendi kültürlerini ve değerlerini normalleştirme konusunda etkili bir silah olarak kullanılmaktadır" diyen Bakan, Türkiye'nin gençlerini bu kültürel dayatmalara karşı koruyacaklarına dair kararlılığını yineledi.

UNESCO ile Çalışmalar ve Türkiye'nin Kültürel Mirası

Kültürel mirasın korunmasına dair yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Ersoy, Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine kaydettirdiği 30 kültürel varlıkla, 183 ülke arasında en çok kültürel miras kaydettiren ikinci ülke olduğunu belirtti. Ayrıca, 2008-2022 yılları arasında 67 Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edildiğini duyurdu.

Yaşayan Miras ve Gelecek Projeleri

Ersoy, Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri gibi projelerin sürdüğünü belirterek, hali hazırda 352 kültürel değerin kayıtlı olduğunu ifade etti. 2023 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri için de üç kuruma ödül verileceğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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