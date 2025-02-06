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Bakan Ersoy, Elazığ Valiliğini Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ Valiliğini ziyaret ederek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:23
Bakan Ersoy, Elazığ Valiliğini Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Elazığ’da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ Valiliğine yaptığı ziyaret ile dikkatleri üzerine çekti. Bakan Ersoy, Elazığ Valiliği’ni ziyaretinde Vali Numan Hatipoğlu ve çeşitli yetkililer tarafından karşılandı.

Önemli Görüşmeler ve İmzalar

Valilikteki ziyaretinde, şeref defterini imzalayan Bakan Ersoy, Vali Hatipoğlu ile birlikte bir süre görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette ayrıca Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, MHP İl Başkanı Yunus Bal ile diğer yetkililer de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Ersoy, Elazığ Valiliğini ziyaretinde Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Numan Hatipoğlu (sağda) ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Ersoy, Elazığ Valiliğini ziyaretinde Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Numan Hatipoğlu (sağda) ile görüştü.

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