Bakan Ersoy Gaziler Günü'nde Şanlıurfa'da Gazilerle Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Şanlıurfa'da gazi derneklerini ziyaret ederek üyelerle görüştü.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:43
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şanlıurfa'da gazi derneklerini ziyaret etti. Kentteki temasları kapsamında Ersoy, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Şanlıurfa Derneğini ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Ersoy, ziyaret sırasında gazilerin gününü kutlayıp, vatan için gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlere Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Hikmet Başak ve Abdürrahim Duysak ile protokol üyeleri eşlik etti.

