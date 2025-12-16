DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,28 -0,15%
ALTIN
5.912,93 -0,09%
BITCOIN
3.718.872,16 -1,42%

Peskov: Noel Ateşkesi, Ukrayna'ya 'Soluklanma' İmkanı Veremez

Peskov, olası Noel ateşkesinin ancak savaşı sonlandıracak bir barış anlaşmasına bağlı olduğunu, sadece 'soluklanma' sağlayacak ateşkesi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:08
Peskov: Noel Ateşkesi, Ukrayna'ya 'Soluklanma' İmkanı Veremez

Peskov: Noel Ateşkesi, Ukrayna'ya 'Soluklanma' İmkanı Veremez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında gündeme gelen olası Noel ateşkesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, ateşkes taleplerinin ancak savaşı sona erdirecek nihai bir barış anlaşmasına bağlanması halinde anlamlı olacağını vurguladı.

Ateşkes şartı: Anlaşma var mı, yok mu?

Peskov, bir ateşkes talebinin değerlendirilmesinde belirleyici sorunun "Bir anlaşmaya varacak mıyız, varmayacak mıyız?" olduğunu belirtti ve bu ifadeyi "tıpkı ABD Başkanı Donald Trump’ın da dediği gibi" şeklinde yorumladı. Sözcü, Kremlin'in amacının savaşı sürdürmeye olanak tanıyan bir soluklanma değil, çatışmayı sona erdirmek olduğunu söyledi.

Kalıcı çözüm vurgusu

Peskov, Ukrayna’nın kısa vadeli ve "kendi ayakları üzerinde duramayan bir plana" odaklanması halinde Rusya’nın böyle bir ateşkese yanaşmayacağını kaydetti. "Biz barış istiyoruz. Ukrayna’ya soluklanma fırsatı sağlayacak ve savaşı sürdürmesine izin verecek bir ateşkes değil" ifadesini kullandı. Ayrıca Moskova'nın hedeflerinin savaşı sona erdirmek, çıkarlarını güvenceye almak ve Avrupa’nın gelecekteki barışını garanti altına almak olduğunu belirtti.

Güvenlik garantileri ve Berlin toplantısı

Peskov, Berlin'de yapılan toplantıda ABD ve Avrupa yetkililerinin gündeme getirdiği "NATO benzeri" güvenlik garantilerine ilişkin tekliflere dair yalnızca medya raporlarını gördüklerini, tekliflerin metinlerinin kendilerine ulaşmadığını ifade etti. Sözcü, Moskova'nın bu konuda değerlendirme yapabilmesi için resmi metinlerin iletilmesini beklediklerini söyledi.

Putin-Trump görüşmesi ve Berlin zirvesi

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li eski Başkan Donald Trump arasındaki son telefon görüşmesinin tarihine ilişkin soruda, iki liderin en son 16 Ekim tarihinde görüştüğünü ve o tarihten bu yana yeni bir görüşme gerçekleşmediğini belirtti.

Berlin'de dün düzenlenen toplantıda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD ve Avrupa temsilcilerinin yanı sıra Ursula von der Leyen, Antonio Costa ve Mark Rutte gibi liderlerin katıldığı görüşmeler sonucunda, Ukrayna'nın egemenliği ve Avrupa güvenliğini koruyacak kalıcı barış arayışına yönelik ortak taahhütler vurgulandı. Liderler, Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri ve ekonomik toparlanmayı destekleyici tedbirler sağlama konusunda birlikte çalışma sözü verdi.

KREMLİN SARAYI SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV (ARŞİV)

KREMLİN SARAYI SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. (46) Tutuklandı
2
Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı
3
Yaşayan İznik Hazineleri 40: Kemal Kumcu’nun İznikspor ve Çini Serüveni
4
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
5
Sakarya'da şüpheli ölüm: 67 yaşındaki Erdoğan Tunca evinde ölü bulundu
6
Karabük'te Jandarma Operasyonu: Safranbolu'da Antik Mısır Heykeli Ele Geçirildi
7
Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi