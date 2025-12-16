Peskov: Noel Ateşkesi, Ukrayna'ya 'Soluklanma' İmkanı Veremez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında gündeme gelen olası Noel ateşkesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, ateşkes taleplerinin ancak savaşı sona erdirecek nihai bir barış anlaşmasına bağlanması halinde anlamlı olacağını vurguladı.

Ateşkes şartı: Anlaşma var mı, yok mu?

Peskov, bir ateşkes talebinin değerlendirilmesinde belirleyici sorunun "Bir anlaşmaya varacak mıyız, varmayacak mıyız?" olduğunu belirtti ve bu ifadeyi "tıpkı ABD Başkanı Donald Trump’ın da dediği gibi" şeklinde yorumladı. Sözcü, Kremlin'in amacının savaşı sürdürmeye olanak tanıyan bir soluklanma değil, çatışmayı sona erdirmek olduğunu söyledi.

Kalıcı çözüm vurgusu

Peskov, Ukrayna’nın kısa vadeli ve "kendi ayakları üzerinde duramayan bir plana" odaklanması halinde Rusya’nın böyle bir ateşkese yanaşmayacağını kaydetti. "Biz barış istiyoruz. Ukrayna’ya soluklanma fırsatı sağlayacak ve savaşı sürdürmesine izin verecek bir ateşkes değil" ifadesini kullandı. Ayrıca Moskova'nın hedeflerinin savaşı sona erdirmek, çıkarlarını güvenceye almak ve Avrupa’nın gelecekteki barışını garanti altına almak olduğunu belirtti.

Güvenlik garantileri ve Berlin toplantısı

Peskov, Berlin'de yapılan toplantıda ABD ve Avrupa yetkililerinin gündeme getirdiği "NATO benzeri" güvenlik garantilerine ilişkin tekliflere dair yalnızca medya raporlarını gördüklerini, tekliflerin metinlerinin kendilerine ulaşmadığını ifade etti. Sözcü, Moskova'nın bu konuda değerlendirme yapabilmesi için resmi metinlerin iletilmesini beklediklerini söyledi.

Putin-Trump görüşmesi ve Berlin zirvesi

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li eski Başkan Donald Trump arasındaki son telefon görüşmesinin tarihine ilişkin soruda, iki liderin en son 16 Ekim tarihinde görüştüğünü ve o tarihten bu yana yeni bir görüşme gerçekleşmediğini belirtti.

Berlin'de dün düzenlenen toplantıda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD ve Avrupa temsilcilerinin yanı sıra Ursula von der Leyen, Antonio Costa ve Mark Rutte gibi liderlerin katıldığı görüşmeler sonucunda, Ukrayna'nın egemenliği ve Avrupa güvenliğini koruyacak kalıcı barış arayışına yönelik ortak taahhütler vurgulandı. Liderler, Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri ve ekonomik toparlanmayı destekleyici tedbirler sağlama konusunda birlikte çalışma sözü verdi.

KREMLİN SARAYI SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV (ARŞİV)