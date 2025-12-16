DOLAR
Edirne Uzunköprü’de Yurt Dışına Kaçma Girişimi: 5 Kişi Tutuklandı

Edirne Uzunköprü'de yurt dışı çıkış yasağı bulunan 5 kişi, yasa dışı yollarla kaçmaya çalışırken yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:13
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunan beş kişi, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay ve Yakalama

Hudut birlikleri tarafından Gemici köyü ile Eskiköy mevkiilerinde gerçekleştirilen kontrollerde, 1’inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan B.Ö. (30), İ.D. (34), M.A. (31), M.Y. (25) ve H.K. (35) tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemler için jandarma ekiplerine teslim edildi.

Suç Kayıtları ve Adli Süreç

Jandarma sorgulamasında, şahısların tamamının çeşitli suçlardan açık dosyalarının bulunduğu ve yurt dışı çıkış yasağı olduğu belirlendi. Şüphelilerin kayıtları arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, silahla tehdit, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, görevi yaptırmamak için direnme ve hükümlü kaçması gibi suçlar yer alıyor.

Özellikle şüphelilerden M.Y.’nin Adana Suluca Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli ayrıldıktan sonra cezaevine dönmediği, H.K.’nin ise 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

