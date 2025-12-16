Aksaray'da Trafik Jandarması Okul Servislerini Aralıksız Denetliyor

Şehir genelinde sıkı denetim

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, öğrencilerin güven içerisinde eğitim öğretim görmelerini sağlamak amacıyla şehir genelinde öğrenci servislerine yönelik geniş çaplı denetim yürütüyor.

Sabahın erken saatlerinde ilçe, belde ve köy yollarında görev yapan trafik jandarma ekipleri, tüm okul servis minibüslerini tek tek durdurarak sürücü ve araç belgelerini kontrol ediyor.

Denetimde öne çıkan uygulamalar

Denetimler sürücüyle başlayan kontrollerde; araçtaki tüm belgeler, öğrenci taşıma için gerekli envanter ve malzemeler ile araç içi düzenlemeler titizlikle inceleniyor. Ayrıca öğrencilerin koltukta oturması ve okul taşıtlarının ışıklandırma durumu gibi hususlara özellikle dikkat ediliyor.

Usule uygun olmayan servis sürücülerine ise ceza uygulanıyor.

