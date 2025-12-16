Fehrec’te güvenlik noktasına saldırı: 3 polis ve 1 sivil öldü

Kirman eyaletinde gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı

İran’ın Kirman eyaletine bağlı Fehrec ilçesinde gece saatlerinde bir güvenlik kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri’ne bağlı Kudüs Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Fehrec ilçesi girişinde bulunan güvenlik kontrol noktasının silahlı kişilerce hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, kontrol noktasına açılan ateş sonucu çıkan çatışmada 3 polis memuru ile 1 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Olayla ilgili ayrıntılara yer verilmeyen açıklamada, soruşturmanın güvenlik ve emniyet birimleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

