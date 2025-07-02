Bakan Ersoy Hakkari'de Kültürel İncelemelerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hakkari'de İncelemelerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'de Cennet Cehennem Vadisi ve Mergabütan Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu. Ziyaretinin ilk ayağında, Hakkari Valiliğini ziyaret eden Ersoy, burada Vali Ali Çelik’ten bilgi aldı.

Cennet Cehennem Vadisi'nde İncelemeler

Yüksekova ilçesinde bulunan Sat Buzul Gölleri bölgesindeki programının ardından, helikopterle kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Cennet Cehennem Vadisi'nde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, burada Hakkari Valisi ve Protokol üyeleri ile bir araya geldi.

Mergabütan Kayak Merkezi'nde Gençlerle Buluşma

Ersoy, Valilik ziyareti sonrası Mergabütan Kayak Merkezi'ne geçerek, Mergabütan Gençlik Kampı’ndaki lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Bakan Ersoy’a, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Tamer Beyoğlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu eşlik etti.

Bu ziyaretler, Hakkari’nin turizm potansiyelini artırmak ve bölgedeki kültürel yatırımları teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'de Cennet Cehennem Vadisi'ni inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'de Cennet Cehennem Vadisi'ni inceledi.