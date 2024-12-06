Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Büyük Dönüşümler Yaşıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Doğru Politikalarla Turizmde Dönüşüm

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de turizm alanında büyük dönüşümlerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Ersoy, "Doğru politikalar geliştirdik ve bu politikaları etkin bir şekilde uyguladık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de turizm alanında büyük dönüşümler gerçekleştirdik," dedi.

Tekirdağ Valiliği Ziyareti

Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Ersoy, burada Vali Recep Soytürk ve il protokolü tarafından karşılandı. Anı defterini imzalayan Ersoy, Vali Soytürk ile bir araya geldi.

Parti Teşkilatlarıyla Buluşma

Bakan Ersoy, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'ndaki konuşmasında, Tekirdağ'da olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı. Türkiye Buluşmaları kapsamında düzenlenen toplantılara katıldıklarını hatırlatarak, fedakarca çalışmalar yapan partililerle görüş alışverişinde bulunmanın önemine değindi. Ersoy, siyasetin sahada yapılması gereken bir iş olduğunu vurgulayarak, "Evet biz Ankara'da çok başarılı çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Ama burada önemli olan bu yaptıklarımızın sahada görev yapan arkadaşlarımız tarafından doğru bir şekilde vatandaşlarımıza anlatılmasıdır," ifadesinde bulundu.

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli

Ersoy, Türkiye'nin her alanda güçlü bir ülke olması için çalışacaklarını ve ülkenin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti. "Ülkemiz ciddi bir turizm potansiyeline sahip. Ancak bu potansiyel geçmiş dönemlerde doğru bir şekilde kullanılamadı," diyerek geçmişin kayıplarını dile getirdi. 2002 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısının 12 milyon, turizm gelirinin ise 13 milyar dolar olduğunu söyleyen Ersoy, 2024 yılı itibariyle Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen turist sayısının 61 milyon ve hedeflerinin 60 milyar dolarlık turizm geliri olduğunu belirtti.

Tekirdağ'ın Tanıtımına Önem

Bakan Ersoy, Tekirdağ'ın tanıtımına özel bir önem verdiklerini, "200'den fazla ülkede ülkemizi ve turizm bölgelerimizi tanıttık. Tekirdağ’ın tanıtımına da ayrı bir önem veriyoruz," diye konuştu. Ayrıca 2024 yılı içerisinde Kapadokya Üniversitesi tarafından Tekirdağ Turizm Geliştirme ve Yol Haritası Raporu hazırlanmaya başlanacağını duyurdu.

Türkiye'nin Yıldızını Parlatma Vizyonu

AK Parti kadrolarının Türkiye Yüzyılı'nda her engeli aşabilecek güçte olduğunu vurgulayan Ersoy, önlerine çıkan engelleri aşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yıldızını parlatmaya devam edeceklerini söyledi.