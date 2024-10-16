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Bakan Ersoy ve Kosova Başbakan Yardımcısı Redzepi'den Önemli Görüşme

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kosova'nın Başbakan Yardımcısı Redzepi ile işbirliği üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:35
Bakan Ersoy ve Kosova Başbakan Yardımcısı Redzepi'den Önemli Görüşme

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kosova Başbakan Yardımcısı ile Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ile önemli bir görüşme yaptı. Bu buluşma, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik atılan adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Görüşmenin Detayları

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ülkelerimiz arasındaki kültür ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik" sözlerine yer verdi. Ayrıca, bu dostane görüşmenin ilişkileri daha da kuvvetlendirmesini ve gelecekte ortak projelerle yeni fırsatlar yaratmasını umut ettiğini belirtti.

Bu tür görüşmelerin, iki ülke arasındaki bağlantıları derinleştireceği ve kültürel etkileşimi artıracağı öngörülüyor.

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