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Bakan Fidan, Avusturya ve Romanya Dışişleri Bakanlarıyla Kritik Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya ve Romanya mevkidaşlarıyla güvenlik ve ikili ilişkiler üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:00
Bakan Fidan, Avusturya ve Romanya Dışişleri Bakanlarıyla Kritik Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında yapıldı ve bölgesel güvenlik meselelerine dair kritik başlıklar ele alındı.

Fidan, Schallenberg ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularını kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Bu buluşma, Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak kaydedildi.

Diğer yandan, Hurezeanu ile olan görüşmesinde Karadeniz'in güvenliği ve çevresel konular üzerinde duruldu. Fidan, bu görüşmelerin bölgedeki istikrarı sağlamak adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

İki bakanla yapılan bu görüşmeler, Türkiye'nin uluslararası işbirliğine verdiği önemi ve bölgesel güvenlik için atılan adımları gözler önüne serdi.

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