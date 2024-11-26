Bakan Fidan'dan Barış Çağrısı: Nefret ve Şiddetin Kısır Döngüsüne Son Verelim

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Medeniyetler İttifakı Forumu'nda Konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'nda yaptığı konuşmada, nefret, şiddet ve çatışmanın kısır döngüsüne son verilmesi yönünde güçlü bir çağrıda bulundu.

“Barış İçin Yeniden Söz Verelim”

Fidan, katılımcılara hitap ederken, “Kan dökülmesini durdurmak için yeniden söz verelim, barış inşa etmek için diyaloğa başvuralım. Türkiye bu yöndeki tüm çabalara güçlü bir destek vermeye hazırdır,” ifadelerini kullandı.

Forumin Temel Amaçları

Fidan, forum kapsamında yapılacak tartışmaların barışçıl, adil ve kapsayıcı toplumlar inşa etmeye yardımcı olacağına inanarak, “Geçtiğimiz 20 yıl boyunca forumlarımızı dünyanın farklı yerlerinde düzenledik. Bu, çeşitlilik içinde birliğe olan bağlılığımızın bir göstergesiydi,” dedi.

İttifakın Gücü Farklılıklarda

Medeniyetler İttifakı'nın zenginliğinin ve gücünün farklılıklara duyulan saygıda yattığını belirten Fidan, bu forumda acil sorunları ele almanın en iyi yollarını tartışmak üzere toplandıklarını ifade etti.

Portekiz'e Teşekkür ve Anma

Fidan, ev sahibi ülke Portekiz'e ittifaka verdiği güçlü destek için teşekkür ederek, ittifakın ilk Yüksek Temsilcisi olan eski Portekiz Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio'yu saygıyla andı.

Barış ve Hoşgörüyü Destekleme Vurgusu

Bakan, Türkiye ve İspanya'nın Medeniyetler İttifakı'nı kutuplaşma döneminde kurduğuna dikkat çekerek, “Barış, hoşgörü ve insan onuru desteklemek için birlikte çalışabileceğimizi güçlü şekilde savunduk,” dedi.

Ayrımcılığa ve Nefrete Karşı Durma

Fidan, ayrımcılığın kınanması gerektiğini vurgulayarak, “Ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez ve kınanmalıdır.” dedi. İslamofobi, antisemitizm gibi ayrımcılıklara karşı herkesin teyakkuzda olması gerektiğini belirtti.

Nefret ve Şiddetin Kısır Döngüsüne Son Verme Çağrısı

Fidan, Medeniyetler İttifakı’nın uluslararası toplumun aynı vizyonu paylaştığını göstermesi açısından önemli olduğunu dile getirerek, “Bu platforma her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.” dedi.

Bakan Fidan, forumu barış ve dayanışma için bir fırsat olarak değerlendirerek, “Bu forumda yaptığımız çağrı, yanlış algıların, nefretin, şiddetin ve çatışmanın kısır döngüsüne son verme çağrısıdır,” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.