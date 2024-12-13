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Bakan Fidan’dan Esed Açıklaması: Minimum Can Kaybı Hedefi

Bakan Fidan, Esed’in çöktüğü günlerde can kaybını azaltmak için Rusya ve İran ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 22:03
Bakan Fidan’dan Esed Açıklaması: Minimum Can Kaybı Hedefi

Bakan Fidan’dan Esed Açıklaması

Bakan Hakan Fidan, Esed’in çöktüğü günlerde minimum can kaybı hedefi doğrultusunda iki önemli aktörle, Rusya ve İran, görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Görüşmelerin Amaçları

Fidan, "(Esed’in çöktüğü günler) Minimum can kaybı olması için 2 önemli aktör ile görüşmeler sürdürerek bunun kansız bir şekilde olmasının yolunu açtık" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, bölgedeki gerilimin azatılmasına yönelik atılan adımların önemini gözler önüne seriyor.

Bakan Fidan’ın açıklamaları, uluslararası ilişkilerdeki karmaşıklığın ve diplomatik çabaların önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

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