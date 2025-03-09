Bakan Fidan: DEAŞ ile Mücadelede Ortak İş Birliği Kararı Alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

DEAŞ'a Yönelik Ortak Operasyon

Fidan, bölge ülkeleri olarak DEAŞ'a yönelik bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldıklarını bildirdi. Zirveye Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye ile birlikte katıldıklarını belirten Fidan, bu tarihi görüşmenin kronik sorunların çözümü için gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Bölgenin Çözümü İçin Ortak İnisiyatif

Bölgedeki sorunların çözülmediği takdirde küresel sorunlara yol açacağına değinen Fidan, "Bölge ülkeleri olarak sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor. Yoksa çözümden çok problemle karşılaşacağız," dedi.

Somut Adımlar ve Gelecek Toplantılar

Toplantıda, 5 ülkenin DEAŞ'ın ortadan kaldırılması için kabiliyetlerini birleştirmesi konusunda görüşüldüğünü açıklayan Fidan, gelecek toplantının Türkiye'de yapılacağını duyurdu.

PKK İle Mücadele ve Bölgesel Güvenlik

Fidan, Türkiye'nin terör örgütü PKKya yönelik tutumunu sorgulayan bir soruya, "PKK, sadece Türkiye'nin değil, Irak ve Suriye'nin de sorunu. Bu konuda ortak anlayış geliştirmeliyiz," yanıtını verdi. Fidan, PKK'nın, Suriye ve Irak gibi ülkelerde önemli bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Provokasyonlara Dikkat

Suriye'deki yeni hükümetin uzlaşmacı tavrına dikkat çeken Fidan, provokasyonlar konusunda uyanık olunması gerektiğini belirtti. Uluslararası platformlarda ortaya atılan bazı propagandaların durumu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Fidan, DEAŞ ile mücadelede ve bölgenin güvenliği için bölge ülkelerinin iş birliği yapmasının hayati olduğunu vurguladı.