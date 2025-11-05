Bakan Fidan Helsinki'de Finlandiyalı Mevkidaşı Valtonen ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Finlandiya’nın başkenti Helsinkide Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan konular

Yapılan görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Heyetler arası görüşmelerde iki ülke ilişkileri ile iş birliği imkanları üzerinde duruldu.

Resmi temaslarını sürdüren Bakan Fidan’ın, görüşmenin ardından mevkidaşı Valtonen ile ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

