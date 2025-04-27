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Bakan Fidan: PKK, Suriye'den Çıkacak!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’daki basın toplantısında PKK'nın Suriye’den çıkışına dair güçlü ifadelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 15:55
Bakan Fidan: PKK, Suriye'den Çıkacak!

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye'deki durumla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

PKK'nın Geleceği hakkında Net Mesajlar

Fidan, Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa, PKK'nın da aynı şekilde çıkacağını vurgulayarak, "Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak," dedi.

Suriye'nin Egemenliği Üzerine Vurgular

Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmediğini hatırlatarak, "Merkezi otorite dışında silah taşımaya izin veren hiçbir girişimi de kabul etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kalkınma ve Ekonomi Konuları Ele Alındı

Fidan, ayrıca, Suriye'deki zorlu duruma karşı, Katar ve bölgedeki diğer ülkelerle birlikte kalkınma ve ekonomi konularında neler yapılabileceğini görüştüklerini belirtti.

YPG Anlaşması ve PKK Çağrısı

Bakan, YPG ile Suriye yönetimi arasında imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini beklediklerini dile getirirken, PKK'nın da silahları bırakmasını ve barışa katkı sunmasını gerektiğini ifade etti.

Bölge İçin Yeni Bir Dönem

Fidan, bölgenin yıllardır süregelen savaş ve karışıklıklarla mücadele ettiğini hatırlatarak, modern zamanlarda müreffeh ve güvenli bir sistemin inşa edilmesi gerektiğini kaydetti. Eski terör yöntemlerini sürdüren aktörlerin artık sisteme veda etme zamanının geldiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Katar’ın başkenti Doha’da, Katar Başbakanı ve Dışişleri...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Katar’ın başkenti Doha’da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani (sağda) ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve El Sani ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Katar’ın başkenti Doha’da, Katar Başbakanı ve Dışişleri...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Katar’ın başkenti Doha’da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani (sağda) ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve El Sani ortak basın toplantısı düzenledi.

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