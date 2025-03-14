Bakan Fidan: Savaşlar Tarafları Bölüyor, Türkiye'nin Sesi Artık Duyuluyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'daki savaşın iki tarafı nasıl ayırdığına dikkat çekti. Fidan, "(Ukrayna'da) Savaşın başlaması tarafları böldü, bitmesi de bölüyor" dedi.

Bakan, Türkiye'nin savaşın başından beri söylediklerinin artık ABD tarafından da dile getirilmeye başlandığını ifade etti. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası diplomasi sahnesindeki rolünün önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Fidan’ın bu açıklamaları, Türkiye’nin barış çabalarının sürdürülmesi konusunda attığı adımların altını çizerken, uluslararası toplumda Türkiye’ye olan güvenin artmasına da katkı sağlıyor.