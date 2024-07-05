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Bakan Fidan Ve Bayramov Şuşa'da bir araya geldi! Bölgesel güvenlik konuları ele alındı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Şuşa'da bir araya gelerek müttefiklik ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 22:24
Bakan Fidan Ve Bayramov Şuşa'da bir araya geldi! Bölgesel güvenlik konuları ele alındı

Azerbaycan'ın tarihi Şuşa şehrinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi marjında gerçekleşen bu görüşme, iki ülkenin müttefiklik ilişkilerini ve bölgesel güvenlik meselelerini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Bu önemli buluşma, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında gerçekleşti. Bakanlık tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, Fidan ve Bayramov'un bölgesel güvenlik ve uluslararası işbirliği konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Fidan, zirvenin Türk dünyası için önemli bir platform olduğunu vurgularken, Bayramov ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik müttefikliğin altını çizdi. İki bakan, bölgesel istikrarı sağlama konusundaki kararlılıklarını ifade ederek, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GÜVENLİK KONULARI MASAYA YATIRILDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, paylaşım platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Kardeş Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Fidan'la müttefiklik, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında faydalı görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerine yer verdi. Bayramov, bu tür görüşmelerin iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da pekiştirdiğini ve bölgesel barışa katkı sağladığını vurguladı.

Fidan da görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Azerbaycan, sadece iki komşu değil, aynı zamanda iki kardeş ülke olarak her zaman birbirlerinin yanında duracaklardır. Bölgesel ve uluslararası platformlarda ortak çıkarlarımızı korumak için işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız," dedi.

ŞUŞA'DA STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR TOPLANTI

Şuşa, Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olarak biliniyor. Fidan ve Bayramov'un burada gerçekleştirdiği görüşme, sadece iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin değil, aynı zamanda bölgenin güvenlik dinamiklerinin de masaya yatırıldığı bir toplantı olarak öne çıkıyor.

İki ülke arasındaki bu güçlü işbirliği, Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda daha etkin bir rol oynama hedefini de güçlendirecek. Ayrıca, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik ortak adımların atılmasına zemin hazırlayacak.

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