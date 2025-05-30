Bakan Göktaş: '2025 Aile Yılı, Türkiye İçin Seferberlik Çağrısıdır'

Bakan Göktaş, 3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, 'Cinsiyetsizleştirme, bireyselleşme, dijitalleşmenin etkisiyle zayıflayan toplumsal bağlar ve dönüşen aile yapısı, artık sadece bireysel bir mesele değildir. Ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir sorundur.' dedi.

2025 Yılı Aile Yılı Olarak İlan Edildi

Bakanlık tarafından düzenlenen sempozyumda, 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi gerektiğinin altını çizen Göktaş, bunun Türkiye için bir seferberlik çağrısı olduğunu belirtti. 'Aile kurumunun karşı karşıya olduğu kritik meseleler var.' ifadeleriyle dikkatleri çeken Göktaş, toplumsal farkındalık oluşturmanın hedeflerini açıkladı.

Toplumsal Tehditler ve Aile Değerleri

Genç nüfus oranındaki düşüş ve aile değerlerine yönelik küresel meydan okumaların acilen ele alınması gerektiğini vurgulayan Göktaş, 'Son yıllarda doğum oranlarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Doğurganlık hızında en düşük seviyedeyiz.' diyerek mevzuya dikkat çekti.

Aile Yılı'nda Geliştirilecek Destek Mekanizmaları

2025 yılına yönelik hedeflerini belirten Göktaş, 'Bunu yaparken ailelere yönelik destek mekanizmalarını güçlendirmek, aile içi ilişkileri sağlam temellere oturtmak...' gibi konulara odaklanacaklarını ifade etti.

Aile Kurumunun Önemi ve Nüfus Politikaları

Aile yapısının toplumun en güçlü yapı taşı olduğunu vurgulayan Göktaş, zayıflaması durumunda toplumun temelden sarsılacağını belirtti. 'Ailemizi korumak her zamankinden daha büyük bir sorumluluk.' diyerek aile politikalarını hayata geçireceklerini dile getirdi.

Küresel Aile Politikaları ve Forumu

Göktaş, uluslararası düzeyde de aileyi güçlendirmek amacıyla düzenledikleri forumda, '26 ülkeden katılımcılarla aile değerlerinin korunması için ortak bir duruş sergiledik.' dedi.

Gelecek Vizyonu

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan etmesini önemli bir adım olarak değerlendiren Göktaş, bunun Türkiye'nin aile politikalarındaki kararlılığını gösterdiğini ifade etti. 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye' idealinin gerçekleştirilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nun açılışına katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nun açılışına katılarak konuşma yaptı.