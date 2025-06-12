Bakan Göktaş: Aile, Türk Devlet Geleneğinin Temel Taşı

Bakan Göktaş, TDTToplantısında Aile ve Kadın Vurgusu Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Devletler Teşkilatının (TDT) Bakü'de düzenlenen 2. Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Göktaş, Türk Devletler Teşkilatını, ortak tarih ve kültüre dayanan 'Aile Meclisi' olarak gördüklerini belirtti. "Birlikteliği anlamlı kılan en temel unsur, derin sosyo-kültürel bağlarımızdır. Bu anlamda ailenin güçlenmesi geleceğimizin teminatıdır" dedi.

Modern Kalkınmanın Temel Unsuru: Kadın

Göktaş, toplantının "Modern Toplumda Kadının Rolü Sürdürülebilir Kalkınma ve Geleneksel Değerler" başlıklı oturumunda, gerçek kalkınmanın yalnızca ekonomik büyümeyle değil, çevresel sürdürülebilirlik, kuşaklar arası adalet ve toplumsal eşitlik temelinde şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

"Kadınların bu süreçte merkezde yer alması tercih değil, geleceğin inşası için bir gerekliliktir. Bir kadının sahip olduğu imkanlar ve donanım, yalnızca kendi yaşamını değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de doğrudan etkiler," diyen Göktaş, kadın liderliğinin çevresel sürdürülebilirlik alanında sunabileceği çözümler üzerinde durdu.

Kadının Rolü ve Kadın-Erkek Eşitliği Vurgusu

Bakan Göktaş, Türk kültüründe kadının doldurulamaz yere sahip olduğunu belirterek, Tomris Hatun, Terken Hatun ve Nene Hatun gibi örneklerle, kadınların sadece aile içinde değil, toplumda da kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Kadınların yaşam standartlarını ve haklarını geliştirmek amacıyla kararlı bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Kadın-erkek eşitliği'nin Anayasa'nın temel ilkelerinden biri olduğunu hatırlatan Göktaş, 2010'daki Anayasa değişiklikleriyle kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın önünün açıldığını ve önemli kazanımlar elde edildiğini belirtti.

Aile ve Toplumun Temeli

Aile yapısının önemine dikkat çeken Göktaş, "Aile, Türk devlet geleneğinde toplumun temelidir. Türkiye, Türk Devletler Teşkilatını ortak tarih ve kültüre dayanan 'Aile Meclisi' olarak görmektedir," dedi. Ayrıca, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin bu önemin somut bir ifadesi olduğu ifade etti.

Toplantıya Bakan Göktaş'ın yanı sıra, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu gibi isimler de katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TDT Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TDT Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı'na katıldı.