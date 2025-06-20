Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Sergi Açılışına Katıldı

Bakan Göktaş, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Sergi Açılışında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen sergiye katıldı ve serginin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Göktaş, "Çünkü Aile Yılı'nda, ailelerle beraber çocuklarımızın bu güzel sergisini açmak bizlerin hakikaten gönül kapısını, içimizi açtı," ifadelerini kullandı.

Çocukların Yeteneklerine Vurgu

Bakan Göktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların her birinin yetenekleriyle gurur duyduğunu ve onların neşe saçtığını dile getirdi. Göktaş, "Maşallah, bugün her türlüsüyle el becerilerinizi bizlere gösterdiniz. Güler yüzünüzle bizleri karşıladınız. Ben bu güzel programda sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum," dedi.

Sanat ve Eğitimin Önemi

Sergide birçok güzel eser olduğunu belirten Göktaş, çocukların hayal gücü ve yaşam becerilerinin oldukça kuvvetli olduğunu dile getirdi. "Ben her birinizi tebrik etmek istiyorum. Bu güzel hizmetlere destek olan Başkanımızı ve ekibini de kutluyorum. Sanatın iyileştirici gücü, çocuklarımızın hem sanatta kendilerini bulmalarını hem de yeni yaşam becerileri kazanmalarını sağlıyor," dedi.

2025: Aile Yılı

Bakan Göktaş, 2025 yılını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini ve aileleri her gün desteklemeye yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı. "Bu serginin bugün benim için daha büyük bir anlamı var. Çünkü Aile Yılı'nda, ailelerle beraber çocuklarımızın bu güzel sergisini açmak bizlerin gönül kapısını açtı," şeklinde konuştu.

Sertifika Töreni ve Müzik Performansı

Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki etkinliğe katılmak üzere salona gelen Göktaş, engelli bireylerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. "Bizim Çocuklar" müzik grubunun performansını dinleyen Göktaş, atölye eğitimlerini tamamlayan çocuklara sertifikalarını takdim etti. Ayrıca, engellilerin eserlerinin sergilendiği alanı gezerek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen sergi ve katılım sertifikası törenine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen sergi ve katılım sertifikası törenine katıldı.