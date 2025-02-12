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Bakan Göktaş, Engellilere Yönelik İstihdamda Tarihi Adımları Duyurdu

Bakan Göktaş, 2024'te EKPSS için 33,8 milyon lira yatırıldığını ve engelli istihdamının 12 kat arttığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:35
Bakan Göktaş, Engellilere Yönelik İstihdamda Tarihi Adımları Duyurdu

Bakan Göktaş, Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2024 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için ÖSYM'ye 33,8 milyon lira sınav ücreti aktardık" diyerek, kamuda çalışan engelli sayısını 70 bin 878'e çıkararak %1200 oranında bir artış sağladıklarını belirtti.

Engellilerin istihdama katılımının insan onuruna ve fırsat eşitliğine verdiği önemin altını çizen Göktaş, "Çalışma hayatında aktif yer almak, onların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarını sağlıyor" dedi. Bu bağlamda, engelli bireylere her alanda destek olma kararlılığını vurguladı.

Engelli Hakları İçin Devrim Niteliğinde Çalışmalar

Son 23 yılda engelli vatandaşların hayat standartlarının yükselmesi için büyük reformlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sosyal politikaları hak temelli bir anlayışla oluşturduklarını belirtti. Göktaş, engellerin kaldırılması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

Eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında önemli sorunları ele aldıklarını kaydeden Göktaş, kamu ve özel sektöre engelli çalıştırma zorunluluğu getirildiğini, doluluk oranının ise %80'lerin üzerine çıktığını aktardı.

EKPSS ile Engelli İstihdamındaki İlk Adımlar

2012 yılında EKPSS'yi başlatma kararlılıklarını vurgulayan Göktaş, Bakanlık olarak sınav giriş ücretlerini karşılama konusunda devam eden desteklerine değindi. "Birazdan 1830 engelli kardeşimizin kamu kurumlarına yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz" diyen Göktaş, engelli bireylerin istihdamına yönelik çalışmalara büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Engelli vatandaşların topluma katkı sağlamasına inandıklarını dile getiren Göktaş, "Önündeki engelleri kaldırdığımızda kardeşlerimizin neler başarabileceğine defalarca şahit olduk" ifadesini kullandı. Bakan, kamu görevine adım atan tüm engelli bireyleri tekrar tebrik etti.

Programda, EKPSS ile daha önce kamuya atanan engelli memur Süleyman Üstün de konuşma yaptı. Ardından Göktaş, atamanın gerçekleştirilmesi için butona bastı.

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