Bakan Göktaş'ın Katar'daki İkili Görüşmeleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın Katar Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi bir davetle Katar’ın başkenti Doha’ya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Konferans ve İkili Görüşmeler

Göktaş, Birleşmiş Milletler tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesinin 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Aile ve Çağdaş Megatrendler" konulu konferansa katılmak üzere Katar'da bulunuyor. Bu kapsamda, ilk olarak Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned ile bir araya geldi.

Mısır ile Yıldızlaşılan İşbirliği

Daha sonra Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy ile bir görüşme gerçekleştiren Göktaş, kadınlar, engelliler, çocuklar, yaşlılar ve aileler alanında karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak uluslararası işbirliğini artırma konusunda fikir birliği sağladı.

İsrail'in Saldırılarına Dikkat Çekti

Görüşmelerde, Bakan Göktaş, İsrail'in saldırılarına da tepkisini dile getirdi. Göktaş, bu saldırıların bir an evvel durdurulması gerektiğine vurgu yaparak, uluslararası kamuoyunun bu konuda sorumluluk taşıdığını belirtti.

Acil Yardım ve Ateşkes Vurgusu

Göktaş, acil ve sürekli bir ateşkes sağlanmasının yanı sıra insani yardımın gerçekleştirilmesinin hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi. Bakan, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin her zaman yanında olacağını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned (sağ 2) ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned (sağ 2) ile bir araya geldi.