Bakan Göktaş, "Kadının Güçlenmesi" Genelgesini Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 02:31
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 02:31
Bakan Göktaş, "Kadının Güçlenmesi" Genelgesini Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Önemli Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadının Güçlenmesi" konusundaki yeni Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hakkında bilgi verdi. Göktaş, genelgenin Resmi Gazete'de yayımlandığını ve yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu

Bakan Göktaş, bu genelge ile birlikte Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu belirtti. Bu kurul, kadınların güçlenmesine yönelik politikaların merkezi ve yerel düzeyde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir yapıdadır.

Kurulun Faaliyet Alanları

Göktaş, kurulun eğitimden istihdama, girişimcilikten karar alma mekanizmalarına kadar geniş bir yelpazede kadının güçlenmesine yönelik çalışmalar yürüteceğini ifade etti. Bu çerçevede, bütüncül bir yaklaşım benimsenerek yürütülecek projelerin, başta kadınlar olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diledi.

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