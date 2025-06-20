Bakan Göktaş, Kadınların Güçlenmesi için Stratejik Adımlar Attı

Bakan Göktaş'tan Kadın Politikaları Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'İstanbul Odağında Kadın Politikaları Arama Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, kadınların hayatın her alanında güçlenmesinin toplumsal refah ve adaletin artması anlamına geldiğini belirtti.

Göktaş, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ile bakanlıklarının işbirliğinde düzenlenen konferansta, kadınların iş hayatına eşit katılımının ekonomik kazanımlar sağladığını ifade etti. "Bu nedenle 2025'i 'Aile Yılı' olarak ilan ettik" diyerek, kadınların güçlenmesinin sadece ekonomik değil, sosyal ve eğitimsel boyutlarının da önemli olduğuna dikkat çekti.

Kadın Güçlenmesi Strateji Belgesi

Göktaş, geçtiğimiz 8 Mart’ta hayata geçirdikleri 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' hakkında bilgi vererek, bu belgenin önemli paydaşların sorumluluklarını belirlediğini vurguladı. Ayrıca, kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla yer alabilmeleri için kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi.

Şiddetle Mücadele ve Eğitim Politikaları

Göktaş, 'V. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı' üzerinde çalışmalara başladıklarını belirterek, kadın hakları konusunda devletin kararlılığını vurguladı. Ayrıca, 6284 Sayılı Kanun ile sağlanan hukuki düzenlemelerin benzersizliğine dikkat çekti.

Kız çocuklarının STEM alanlarına yönelmesi için 'Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi' ile burs ve staj olanakları sunduklarını açıklayan Göktaş, kadın girişimcileri desteklemek için özel eğitim programları geliştirdiklerini belirtti.

Kadınlara Sunulan Destekler

Bakan, ADAM (Aile Destek Merkezleri) aracılığıyla kadınlara mesleki kurslar, psikososyal destek ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunarak onların toplumsal hayata daha güçlü katılımlarını sağladıklarını ifade etti. Göktaş, "1248 yeni kadın kooperatifi kurarak, kadınların gelir elde etme ve girişimcilik fırsatlarını artırıyoruz" dedi.

Son olarak, Göktaş, konferansta yer alan akademisyenlerle birlikte kadın politikalarının dönüşümünü dijitalleşme çağında planladıklarını ifade ederek, bu süreçte sahadan gelen verilerle etkili adımlar atacaklarını belirtti. Ardından, katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirerek etkinliği sonlandırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi işbirliğinde Üniversitesinin Sarıyer Yerleşkesi'nde düzenlenen "İstanbul Odağında Kadın Politikaları Arama Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi işbirliğinde Üniversitesinin Sarıyer Yerleşkesi'nde düzenlenen "İstanbul Odağında Kadın Politikaları Arama Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.