Bakan Göktaş: Kapadokya Huzurevi ile Nevşehir’de Yaşlı Bakım Kapasitesi Artıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kapadokya Huzurevi açılışında yaşlılara yönelik bütüncül hizmet vurgusu yaptı; merkez 105 kişilik kapasiteye sahip.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 18:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 18:20
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açılışı gerçekleştirilen Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Nevşehir’de hizmete başladı. Törenle açılan merkez, yaşlılara güvenli, huzurlu ve sosyal bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Açılış ve kapasite

Kapadokya Huzurevi, 105 kişilik kapasitesiyle kentteki yaşlı bakım altyapısını güçlendiriyor. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, güçlü devlet anlayışının yalnızca ekonomik ve teknolojik gelişmelerle değil, insanına hayatın her evresinde sunduğu hizmetlerle ölçüldüğünü ifade etti.

Sosyal devlet vurgusu ve bütüncül yaklaşım

Bakan Göktaş, sosyal devlet anlayışının bir kamu hizmeti olmanın ötesinde bir medeniyet tercihi ve gelecek vizyonu olduğunun altını çizdi ve yaşlılara yönelik hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü belirtti.

Ulusal Vefa Programı ve Evde Bakım uygulamaları

Göktaş, ulusal vefa programı kapsamında 81 ilde yaşlıların kendi evlerinde desteklendiğini söyleyerek, Nevşehir’de 560 vatandaşın bu hizmetten yararlandığını bildirdi. Ayrıca Evde Bakım Yardımı kapsamında Nevşehir’de bu ay itibarıyla 1.790 kişinin destek aldığını kaydetti.

Yatılı bakım verileri

Bakan Göktaş, Türkiye genelinde 471 kamu ve özel huzurevinde 29 bin 745 yaşlının yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmeti aldığını belirtti. Nevşehir’de ise 2 huzurevinde 82 yaşlının bu hizmetlerden faydalandığını, yeni açılan Kapadokya Huzurevi ile kentteki hizmet kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını vurguladı.

Hacıbektaş için yeni plan

Göktaş, mevcut fiziki şartları nedeniyle risk barındıran Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi yerine Hacıbektaş ilçesine yeni bir huzurevi kazandırılacağını açıkladı. Arsa tahsisinin yapıldığını belirten Göktaş, proje ve planlama sürecinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Ziyaret ve atölye incelemesi

Bakan Göktaş, açılışın ardından Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin atölye çalışmalarını inceledi ve huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

