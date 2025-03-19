Bakan Göktaş, Kilis'te Ramazan Mesajı Verdi

Ramazan Ayı Paylaşmanın Zamanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kilis'te gerçekleştirdiği temaslarda Ramazan ayının anlamına dikkat çekti. Göktaş, "Ramazan ayı, bolluk, berekettir ve paylaşmaktır. Ailelerimizle birlikte sofralarımızı paylaşıyoruz, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Bu bizim birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzu pekiştiriyor" dedi.

Kilis Programı ve Aile Akademisi Açılışı

Kentteki programları çerçevesinde Vali Tahir Şahin'i makamında ziyaret eden Bakan Göktaş, ardından AK Parti Kilis İl Başkanlığına geçti. Burada Aile Akademisi açılışında bulunarak, aile içi iletişim ve evlenme destek programları hakkında bilgi verdi.

Büyük Aile İftarı ve İftar Etkinlikleri

Aileler ve vatandaşlarla bir araya gelen Göktaş, "Büyük Aile İftarı" etkinliğine katılarak Kilis'e gelmekten mutlu olduğunu dile getirdi. "Bu yılı Aile Yılı ilan ettik; engelli bireyler, yaşlılar, koruyucu aileler ve gazilerimizle sofralarımızı paylaşıyoruz" diyen Göktaş, çocuklara miras bırakmanın önemine vurgu yaptı.

Ailelere Psikososyal Destek

Bakan Göktaş, Aile Akademisi'nde aile içi iletişim programları düzenleyeceklerinin altını çizerken, psikososyal destek sağlayacaklarını belirtti. “7'den 70'e ailelerin yanındayız. Her zaman sizlerin desteğiyle olacağız" dedi.

Teşkilat ve Destek

Bakan Göktaş'a, Kilis gezisi sırasında AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı da eşlik etti.