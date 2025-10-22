Bakan Göktaş Konya'da Evlilik Kredisi Alan Çiftin Nikah Şahidi Oldu

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Karatay Kültür Merkezi açılışına katıldı ve evlilik kredisi desteği alan Elif Demirel ile Ali Baldan'ın nikah şahidi oldu.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 17:25
Karatay Kültür Merkezi açılışı ve nikah töreni

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da bakanlığın evlilik kredisi desteğinden faydalanan çiftin nikah şahitliğini yaptı. Göktaş, kentteki programı kapsamında Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Karatay Kültür Merkezi'nin açılış törenine katılarak merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Göktaş, merkezin güzel yuvalar kurulmasına vesile olacağına ve aile kurumunu destekleyen önemli programlara ev sahipliği yapacağına inandığını belirtti. Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Göktaş ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından evlilik kredisi desteği alan Elif Demirel ile Ali Baldan'ın nikah törenine katılan Göktaş, çifti tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitliğini yapan Göktaş, şunları söyledi:

"Bu güzel mekanın bereketiyle açılmasına şahitlik ettik bugün. Bu güzel kurumun ilk nikahını beraber yapmış olduk. Bu tesisin kurulmasında emeği geçen başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür etmek istiyorum. Aile bizim en güçlü değerimiz. Aile bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Bugün yuva kurmanın mutluluğunu yaşayan bu genç çiftimize şahitlik ediyoruz. Mutlulukları inşallah ebedi olsun. Evlilik öncesi kredimize başvurdular. Biz de bu süreçte onlara rehberlik ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle ilan ettiğimiz Aile Yılı'nda da gençlerimizin mutluluğuna şahitlik ediyoruz. Özellikle bu süreçte yanlarında olmaya devam ediyoruz."

Göktaş, çifte evlilik cüzdanını takdim ederken şu ifadeleri kullandı:

"Evlilik emek ister, sevgi, saygı, zor günlerde birbirine sabırla yaklaşmayı ister. Bunların her birini ailelerinizden görmüşsünüzdür ama bize de tekrar hatırlatmak düşer. Rabb'im iki cihan saadeti nasip etsin inşallah. Ben evlilik cüzdanını kızımıza veriyorum ama bir ucundan da oğlumuzun tutmasını istiyorum. Çünkü aile birlikte inşa edilir."

Törenin ardından çiftin yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Göktaş, beraberindekilerle Karatay Belediyesince yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Karatay Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

