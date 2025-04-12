Bakan Göktaş, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakan Göktaş, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansı ile görüşmenin detaylarına dair bilgiler paylaştı. Görüşmenin, sosyal hizmetler alanında işbirliğinin artırılması ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Kosova ile Türkiye arasındaki sosyal alanlardaki işbirliğinin önemine vurgu yapan Göktaş, gelecekteki projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bu buluşma, iki ülke arasındaki dostluğun yeni bir boyuta taşınmasına vesile olurken, sosyal hizmet politikalarının geliştirilmesi açısından da önemli bir zemin hazırlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.