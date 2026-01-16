İstanbul Anadolu Yakası'nda Trafik %90'a Ulaştı

Ana arterler ve bağlantı yollarında uzun kuyruklar, bazı noktalar tamamen kilitlendi

İstanbul Anadolu Yakası genelinde trafik yoğunluğu %90 seviyelerine ulaştı. Havadan kaydedilen görüntüler, özellikle ana arterler, çevre yolları ve bağlantı noktalarında araçların zaman zaman ilerlemekte güçlük çektiğini gösterdi.

Sürücüler birçok noktada uzun süre direksiyon başında beklemek zorunda kaldı; trafik bazı bölgelerde neredeyse durma noktasına geldi. Okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle şehir içi hareketliliğin artmasının da yoğunluğa etki ettiği görüldü.

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Özellikle Kadıköy, Kozyatağı, Ataşehir ve Kartal istikametlerinde trafik ağır şekilde ilerledi.

Havadan kaydedilen görüntülerde bazı noktalarda trafiğin tamamen kilitlendiği ve araçların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

