Kırşehir'de Antibiyotik Kıtlığı: Küresel Tedarik ve Yanlış Kullanım

Kırşehir'de antibiyotik eksikliği, küresel etken madde tedarik sorunları ve yanlış ilaç kullanımından kaynaklanıyor.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 22:07
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 22:07
Kırşehir'de Antibiyotik Kıtlığı: Küresel Etken Madde ve Yanlış Kullanım Öne Çıkıyor

Yerel eczacıdan tedarik ve kullanım uyarısı

34. Bölge Aksaray-Kırşehir Eczacı Odası Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halil Durukafa, Kırşehir'de eczanelerde antibiyotik bulunamamasının temel nedeninin dünya genelinde yaşanan etken madde ve tedarik sıkıntısı olduğunu söyledi. Durukafa, ilaçlar üzerindeki euro kurunun düşük olmasının da ilaç bulunurluğunu olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Durukafa, ayrıca, "Özellikle zam dönemlerinde depolar ve firmalardan antibiyotik girişleri zayıflıyor. Bu durum eczanelerde de ilaçların yer almamasına neden oluyor" dedi.

Akılcı ilaç kullanımı vurgusu

Durukafa, Dünya Sağlık Örgütü'nün öngörüleri ve Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda akılcı ilaç kullanımı planlarının hayata geçirildiğini belirterek, "Bizler de Türk Eczacıları Birliği olarak bu planlara destek veriyoruz. Antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz. Mutlaka doktor kontrolü ve önerisiyle kullanılmalıdır" diye konuştu.

Toplumda yanlış kullanım alışkanlığı

Vatandaş Kurtuluş Ekici ise toplumda yanlış ilaç kullanımına ilişkin alışkanlıklara işaret ederek, "En ufak ağrıda bile antibiyotik talep edenler oluyor. Bu durum hem yanlış hem de tehlikeli" ifadelerini kullandı.

