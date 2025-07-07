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Bakan Göktaş, Metan Gazından Zehirlenen Askerleri Hastanede Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 23:20
Bakan Göktaş, Metan Gazından Zehirlenen Askerleri Hastanede Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Askerleri Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti. Bu askerlere tedavi amacıyla Ankara'ya sevk edilmesi sonrası Göktaş, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) buluştu.

Doktorlardan Bilgi Aldı

Bakan Göktaş, burada sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Tedavi gören askerlerle ve aileleriyle yakından ilgilenen Göktaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifa diledi.

Güvenlik Güçlerine Destek Vurgusu

Bakan Göktaş, Türkiye'nin savunmasında canlarını ortaya koyarak görev yapan tüm güvenlik görevlilerinin devlet ve millet olarak her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Ayrıca, tedavileri devam eden askerlerin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ettiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavileri süren askerlere ziyarette bulundu.

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