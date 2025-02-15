Bakan Göktaş: OECD Sosyal Politika Toplantısında Dayanışma ve Refah Vurgusu

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, OECD toplantısında sosyal refahın artırılması için iş birliğini sürdüreceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 18:13
Bakan Göktaş: OECD Sosyal Politika Toplantısında Dayanışma ve Refah Vurgusu

Bakan Göktaş'tan OECD Sosyal Politika Toplantısı Değerlendirmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen OECD Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal refahı artırmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve sürdürülebilir çözümler üretmek adına, OECD ve üye ülkelerle iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, demografik dönüşüm ve sosyal politikalara dair değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşan Göktaş, Türkiye’nin nüfusa yönelik güçlü politikalarını ve Aile Yılı çerçevesinde atılacak adımları aktardıklarını belirtti. Ayrıca, “Aileye sahip çıkmanın, insanlığa ve insanlığın geleceğine sahip çıkmak demek olduğunu vurguladık” ifadeleriyle sosyal politikalara olan vurguya değindi.

Göktaş, Türkiye olarak sürdürülebilir sosyal çözümler üretmenin yanında toplumsal dayanışmayı da güçlendirme amacıyla çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

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