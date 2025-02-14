DOLAR
36,22 -0,31%
EURO
37,93 -0,1%
ALTIN
3.417,87 -0,58%
BITCOIN
3.509.543,48 -0,82%

Bakan Göktaş, Paris'te Türk Vatandaşlarıyla Buluştu: 'Hiçbir Vatandaşımızı Geride Bırakmayacağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Paris'te Türk vatandaşlarına destek sözü verdi ve aile yapısına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:20
Bakan Göktaş, Paris'te Türk Vatandaşlarıyla Buluştu: 'Hiçbir Vatandaşımızı Geride Bırakmayacağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Fransa'daki Türk Vatandaşlarıyla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek, Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına yönelik destek çalışmalarını vurguladı. Bakan Göktaş, "Şartlar ne olursa olsun, nerede olursak olalım, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamak anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız" dedi.

OECD Sosyal Politikalar Toplantısı'na Katıldı

Bakan Göktaş, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Türk vatandaşlarıyla yapılan buluşmaya; Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ ve Fransa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vatandaşların Haklarını Savunma Taahhüdü

Göktaş, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve Türkiye'nin yurtdışındaki vatandaşlarının haklarını her zaman savunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Çocuklara Ana Dil Eğitimi

Bakan, yurtdışında yaşayan ailelerin çocuklarındaki ana dil gelişiminin önemine dikkat çekerek, Fransa'da Türkçe ve Türk kültürü derslerinin devam etmesi için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

VATANDAŞLARA DESTEK

Batı Avrupa ve Fransa'daki Türk vatandaşlarının karşılaştığı zorluklara vurgu yapan Göktaş, "Türkiye olarak her platformda Avrupa'daki Türk ve Müslümanların sahipsiz olmadığını en güçlü şekilde vurguluyoruz" dedi.

Aile Yılı ve Düşük Doğurganlık Oranı

Bakan Göktaş, bu yıl Türkiye'de Aile Yılı ilan ettiklerini belirtti. Türkiye'de doğurganlık hızının düştüğünü ve aile yapısının zayıfladığını ifade eden Göktaş, "Aile konusunun tüm dünya için önemli olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Yaşlanan Nüfus ve Gençler

Bakanlık olarak yaşlanan nüfusa yönelik araştırmalar gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, son beş yılda yaşlı nüfusun %20 arttığını vurguladı. Türkiye'nin dinamik genç nüfus yapısını korumak gerektiğini ifade etti.

Göktaş, program sonunda gurbetçi vatandaşlarla fotoğraf çektirerek buluşmayı sonlandırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen buluşmada konuşma yaptı. Programda, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ (solda) da yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen buluşmada konuşma yaptı. Programda, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ (solda) da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Toplumsal Dışlanma Uyuşturucu Bağımlılığına Zarar Veriyor
2
Çernobil Nükleer Santrali'ne Dron Saldırısı: UAEA'dan Açıklama
3
e-Devlet'ten Memnuniyet Oranı 2024'te Yüzde 95,81'e Ulaştı
4
Muğla'da Deniz Seviyesi Düşünce Tarihi Gümrük Binası Gün Yüzüne Çıktı
5
Tüketiciler Birliği'nden Merkez Sıcak Su Sayaçları İçin Önemli Tavsiye
6
Uşak'ta Yangın: 6 Ev Hasar Gördü, Can Kaybı Yok
7
Down Sendromlu Yusuf'un Kalp Delikleri 2 Ameliyatla Kapandı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor