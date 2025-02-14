Bakan Göktaş, Paris'te Türk Vatandaşlarıyla Buluştu: 'Hiçbir Vatandaşımızı Geride Bırakmayacağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Fransa'daki Türk Vatandaşlarıyla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek, Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına yönelik destek çalışmalarını vurguladı. Bakan Göktaş, "Şartlar ne olursa olsun, nerede olursak olalım, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamak anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız" dedi.

OECD Sosyal Politikalar Toplantısı'na Katıldı

Bakan Göktaş, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Türk vatandaşlarıyla yapılan buluşmaya; Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ ve Fransa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vatandaşların Haklarını Savunma Taahhüdü

Göktaş, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve Türkiye'nin yurtdışındaki vatandaşlarının haklarını her zaman savunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Çocuklara Ana Dil Eğitimi

Bakan, yurtdışında yaşayan ailelerin çocuklarındaki ana dil gelişiminin önemine dikkat çekerek, Fransa'da Türkçe ve Türk kültürü derslerinin devam etmesi için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

VATANDAŞLARA DESTEK

Batı Avrupa ve Fransa'daki Türk vatandaşlarının karşılaştığı zorluklara vurgu yapan Göktaş, "Türkiye olarak her platformda Avrupa'daki Türk ve Müslümanların sahipsiz olmadığını en güçlü şekilde vurguluyoruz" dedi.

Aile Yılı ve Düşük Doğurganlık Oranı

Bakan Göktaş, bu yıl Türkiye'de Aile Yılı ilan ettiklerini belirtti. Türkiye'de doğurganlık hızının düştüğünü ve aile yapısının zayıfladığını ifade eden Göktaş, "Aile konusunun tüm dünya için önemli olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Yaşlanan Nüfus ve Gençler

Bakanlık olarak yaşlanan nüfusa yönelik araştırmalar gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, son beş yılda yaşlı nüfusun %20 arttığını vurguladı. Türkiye'nin dinamik genç nüfus yapısını korumak gerektiğini ifade etti.

Göktaş, program sonunda gurbetçi vatandaşlarla fotoğraf çektirerek buluşmayı sonlandırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen buluşmada konuşma yaptı. Programda, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ (solda) da yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen buluşmada konuşma yaptı. Programda, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ (solda) da yer aldı.