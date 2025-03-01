Bakan Göktaş, Şehit Aileleriyle İftar Programında Bir Araya Geldi

Bakan Göktaş, şehit aileleriyle iftar programında vatan sevgisi ve destek mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:21
Bakan Göktaş, Şehit Aileleriyle İftar Programında Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatan sevgisini miras bırakan kahraman şehitlere layık olmak için büyük bir vefayla çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Göktaş, şehit aileleriyle birlikte Ramazan ayının ilk iftarını yapmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Bakan Göktaş, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, aziz şehitleri rahmetle yadetmenin önemine değindi ve Ramazan ayının manevi ikliminin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. “Şehitlerimiz, bu toprakları vatan kılmak için canlarını feda eden kahramanlardır. Onlar, istiklalimiz ve dalgalanan bayrağımız uğruna en yüce mertebelere ulaştılar.” dedi.

Göktaş, 50 bin 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edilmesi konusuna da değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde pek çok alanda hizmetlerin sürdürüldüğünün altını çizdi. “Bu kapsamda şehit aileleri ve gazilerimiz için eğitim, sağlık ve ulaşım gibi birçok alanda destek sunmaya gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, şehit ailelerine seslenerek, “Bugün huzur içinde nefes alıyorsak, bunu vatan uğruna toprağa düşen yiğitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizin ruhu, bizlerin gönüllerinde ebediyen yaşayacak.” ifadelerini kullandı.

Göktaş, 81 ilde düzenledikleri “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” ile gençlerin şehit yakınları ve gazilerle bir araya geleceğini ve sosyal hizmetlerle bu bağları daha da güçlendireceklerinin müjdesini verdi. Son olarak, Ramazan ayının manevi bereketinin birlik ve beraberliği daim kılmasını dileyerek, tüm katılımcılara sağlıklı ve uzun ömürler temennisiyle sözlerini tamamladı.

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