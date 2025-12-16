DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,27 -0,13%
ALTIN
5.874,61 0,56%
BITCOIN
3.727.377,89 -1,64%

Tomarza'da Afet Koordinasyon Kurulu Toplantısı — Selim Eser Başkanlığında

Tomarza Kaymakamı Selim Eser başkanlığında düzenlenen toplantıda, TAMP çerçevesinde afet öncesi hazırlık, risk azaltma ve müdahale planları ele alındı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:57
Tomarza'da Afet Koordinasyon Kurulu Toplantısı — Selim Eser Başkanlığında

Tomarza'da Afet Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Kaymakam Selim Eser başkanlığında gerçekleştirildi

Tomarza Kaymakamlığı, afet ve acil durumlara yönelik koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla Afet İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenledi. Toplantı, Tomarza Kaymakamı Selim Eser başkanlığında yapıldı.

Oturumda, Türkiye genelinde uygulanmakta olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilçede yürütülecek çalışmalar ele alındı. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile güvenlik güçleri katıldı.

Tomarza İlçe Müftülük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda; afet öncesi hazırlık, risk azaltma çalışmaları, müdahale süreçleri ve muhtemel afet senaryolarına karşı koordinasyon planları detaylı şekilde değerlendirildi.

KAYSERİ'NİN TOMARZA İLÇESİNDE AFETLERE HAZIRLIK KAPSAMINDA YAPILAN KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI...

KAYSERİ'NİN TOMARZA İLÇESİNDE AFETLERE HAZIRLIK KAPSAMINDA YAPILAN KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI, İLÇE KAYMAKAMI SELİM ESER BAŞKANLIĞINDA YAPILDI.

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu — Soruşturma Derinleşiyor
2
Mersin'de Sıcacık An: Çamurlu Ayakkabısını Çıkarıp Çorapla Markette Alışveriş Yaptı
3
Kahta'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Yalova Göç İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 9 Şüpheli, 1 Tutuklama
5
Muğla Büyükşehir ve GEKA’dan Akıllı Şehir Dönüşümü’ne Destek
6
Peskov: Noel Ateşkesi, Ukrayna'ya 'Soluklanma' İmkanı Veremez

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi