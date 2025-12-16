Tomarza'da Afet Koordinasyon Kurulu Toplantısı — Selim Eser Başkanlığında

Tomarza'da Afet Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Kaymakam Selim Eser başkanlığında gerçekleştirildi

Tomarza Kaymakamlığı, afet ve acil durumlara yönelik koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla Afet İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenledi. Toplantı, Tomarza Kaymakamı Selim Eser başkanlığında yapıldı.

Oturumda, Türkiye genelinde uygulanmakta olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilçede yürütülecek çalışmalar ele alındı. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile güvenlik güçleri katıldı.

Tomarza İlçe Müftülük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda; afet öncesi hazırlık, risk azaltma çalışmaları, müdahale süreçleri ve muhtemel afet senaryolarına karşı koordinasyon planları detaylı şekilde değerlendirildi.

