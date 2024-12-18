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Bakan Göktaş: Şiddet Döngüsünü Kırmak İçin Psikososyal Müdahale Modeli Uygulanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Meclis Komisyonu'nda şiddetle mücadele için yeni stratejiler ve psikososyal destek programlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:59
Bakan Göktaş: Şiddet Döngüsünü Kırmak İçin Psikososyal Müdahale Modeli Uygulanıyor

Bakan Göktaş, Meclis Araştırma Komisyonuna Bilgi Verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Göktaş, yapmış olduğu açıklamalarda, failin rehabilitasyonunun oldukça önemli olduğunu belirtti. 'Bu konuda faile yönelik psikososyal müdahale modelini başlattık.' dedi.

Şiddet Döngüsünü Kırma Hedefi

Göktaş, farklı türlerdeki şiddet uygulayan profil gruplarını belirlemek amacıyla özel bir araştırma başlattıklarını vurguladı. 'Amacımız şiddetin döngüsünü kırmak.' diyen Göktaş, bu çabanın toplumun geleceği için hayati önem taşıdığını savundu.

Herkes İçin Ortak Hedef

Komisyon toplantısında söz alan Göktaş, 'Aslında hepimizin amacı aynı. Hepimiz kadına yönelik şiddetle etkili bir şekilde mücadele etmek istiyoruz.' ifadesini kullanarak birlik olmanın önemine dikkat çekti. Göktaş, 'Bana ulaşamayacak bir milletvekili yok.' diyerek iletişimin önemini vurguladı.

Alo 183 ve Kadın İhbar Hattı

Bakan Göktaş, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'nın bir 'kadın ihtisaslaşmış hattı' olarak işlemeye devam edeceğini açıkladı. Bu hatta en çok kadın ve çocuklara yönelik ihbarların alındığını ifade eden Göktaş, kadın ve çocuk ihbar hattının ayrılması için çalışmalar yapıldığını da belirtti.

Kadınların Güçlendirilmesi

Göktaş, kadınları sadece şiddet mağduru olarak görmediklerinin altını çizerek, kadının güçlendirilmesi ve toplumda eşit yer edinmesi için çalışmalara devam edeceklerini duyurdu. 'Kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamak benim en büyük hedefim.' dedi.

Sosyal Risk Haritası ve Hızlı Müdahale

Bakan Göktaş, her başvurunun Bakanlığın sosyal risk haritasında yer aldığını belirtti. 'Hiçbir vakanın gözden kaçmasını istemiyoruz.' diyerek, anında ve hızlı müdahalenin önemini vurguladı.

Bütün Devlet Kurumlarının Ortak Mücadelesi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası'nda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm camilerde bu konunun gündeme getirildiğini hatırlatan Göktaş, 'Kadına yönelik şiddetle mücadelede bütün devlet kurumlarımızın bakış açısı birdir. Mücadelemizi topyekun sürdürmeliyiz.' dedi.

Göktaş, televizyon medyasının da bu konuda toplumsal bir sorumluluk taşıdığını belirterek, şiddet içeren içeriklere karşı duyarlılık çağrısında bulundu.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti...

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu (ortada) başkanlığında toplandı.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti...

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu (ortada) başkanlığında toplandı.

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