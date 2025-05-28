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Bakan Göktaş Sinop'ta Genç Çiftin Nikah Törenine Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sinop'ta 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında bir nikah törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 18:40
Bakan Göktaş Sinop'ta Genç Çiftin Nikah Törenine Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sinop’ta düzenlenen ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ kapsamındaki nikah törenine katıldı. Törende, faizsiz kredi desteği ile evlenen genç çift İsmail ve Damla’nın nikahı, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz tarafından kıyıldı.

Lamer Nikah Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, Bakan Göktaş çiftin nikah şahitliğini üstlenirken, evlilik hayatına adım atan genç çifte mutluluklar diledi.

Bakan Göktaş, konuşmasında ‘Aile Yılı’ kapsamında gençlerin evlilik yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, İsmail ve Damla’nın faydalandığı kredi desteği ile çeyizlerini tamamladıklarını belirtti.

Göktaş, gençleri projeden faydalanmaya davet ederek, “2025 Aile Yılı’nda gençlerimizin evlilik süreçlerinde yanlarında olmaktan mutluyuz,” dedi. Aile ve gençlik fonunun tüm Türkiye genelinde uygulanacağını ifade ederek, Sinoplu gençlerin verdikleri örneği övdü.

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından, evlenen çifte evlilik cüzdanları ve hediyeler takdim etti, onların mutluluğuna ortak oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2), Sinop’ta, "Evlenecek Gençlerin...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2), Sinop’ta, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında faizsiz kredi desteği sağlanan İsmail ve Damla çiftinin nikah törenine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2), Sinop’ta, "Evlenecek Gençlerin...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2), Sinop’ta, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında faizsiz kredi desteği sağlanan İsmail ve Damla çiftinin nikah törenine katıldı.

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