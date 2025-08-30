DOLAR
Bakan Göktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı: 'Vatan Sevgisiyle Tek Yürek'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Ağustos için "vatan sevgisiyle tek yürek" vurgusuyla Zafer Bayramı'nı kutladı, şehitleri andı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:42
Bakan Göktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı: 'Vatan Sevgisiyle Tek Yürek'

Bakan Göktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

"Vatan sevgisiyle tek yürek olan milletimizin zaferidir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda milletin birlik ve beraberliğine dikkat çekti.

"30 Ağustos, vatan sevgisiyle tek yürek olan milletimizin zaferidir."

Bakan Göktaş, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, vatan sevgisiyle tek yürek olan milletimizin zaferidir. Bugün, geçmişimizi gururla anmanın yanında, 103 yıl önceki ruhu yarınlarımıza taşımanın sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu duygularla Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

