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Bakan Göktaş'tan Bayram Mesajı: Sevgi ve Bereket Dolu Bir Bayram Diliyorum

Bakan Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla sevdikleriyle mutluluk paylaşma vurgusu yaparak bayram mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:51
Bakan Göktaş'tan Bayram Mesajı: Sevgi ve Bereket Dolu Bir Bayram Diliyorum

Bakan Göktaş'tan Ramazan Bayramı Kutlaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlayarak, bayramların kalpleri birleştiren ve sevinçlerin paylaşıldığı özel zamanlar olduğunu belirtti.

Göktaş, mesajında şunları ifade etti: "Ramazan boyunca sabrı, kanaati ve kardeşliği hep birlikte yaşadık. Şimdi ise bayramın bereketini tüm sevdiklerimizle paylaşma vakti."

Aile Olmanın Önemi Vurgulandı

Bakan, bayramların aile olmanın değerinin derinlemesine anlaşıldığı, sağlık, huzur ve mutluluk dolu anların yaşandığı zamanlar olduğunu vurguladı. "Aile Yılı'nda ailelerimizle birlikte bu güzel anları yaşayalım." şeklinde mesajını sonlandırdı.

Ayrıca, Göktaş, bakanlık tarafından hazırlanan bayram klibine de yer vererek, bayram coşkusunu paylaştı.

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