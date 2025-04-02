Bakan Göktaş'tan Boykot Çalışmalarına Sert Tepki

Bakan Göktaş'tan Sert Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına sert bir şekilde yanıt verdi. Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, toplumsal birliği tehdit eden bu çağrıların hedefinin ülkenin emeği, kazanımları ve geleceği olduğunu vurguladı.

Toplumsal Birliği Savunuyoruz

Bakan Göktaş, “Boykot adı altında yapılan çağrı ile hedef aldıkları, alın teriyle üreten işçimiz, toprağını işleyen çiftçimiz, istihdam sağlayan girişimcimiz ve bu ülkenin refahını inşa eden tüm kesimlerdir.” şeklinde konuştu. Göktaş, Türkiye'nin geleceğine zarar veren bu tür hareketlerin milli zarar anlamına geldiğini belirtti.

Göktaş, açıklamasında, “Bizler, emeğiyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, birliğiyle yükselen bir milletiz. Toplumsal birliği bozmayı, Türkiye'ye kaybettirmeyi amaçlayanlara karşı dimdik duruyor ve bu zihniyeti reddediyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan, bu ülkenin değerlerine zarar vermeye çalışanların asla başarılı olamayacaklarını da ekledi.