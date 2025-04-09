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Bakan Göktaş'tan Doğum Yardımı Ödemeleri Hakkında Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin yakında başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:12
Bakan Göktaş'tan Doğum Yardımı Ödemeleri Hakkında Açıklama

Aile Bakanı Göktaş'tan Doğum Yardımı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının hemen ardından annelere destek ödemelerine başlayacaklarını açıkladı. Meclis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ailelerden yoğun bir talep olduğunun altını çizen Göktaş, bu yıl içinde Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen projelerin önemini vurguladı.

Doğum Yardımı Desteği Detayları

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından, doğum yardımı başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığını belirtti. "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. İlk bebeğin doğması halinde aileye tek seferlik 5 bin TL desteği verilecek. İkinci çocuk doğarsa, aylık 1500 TL destek sağlanacak, 3 ve sonraki çocuklar için de 5 bin TL destek ödenecektir." diye ifade etti.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Bakan Göktaş, destek ödemeleri için herhangi bir kriter şartı olmadığını ve her Türk vatandaşının bu yardımdan faydalanabileceğini vurguladı. Destek başvurularında zorluk yaşayan vatandaşların Alo 144 çağrı merkezi ve il müdürlüklerinden yardım alabileceklerini söyledi. Ayrıca, bu desteğin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini belirtti.

Göktaş, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına destek ödemelerimizi yapmaya başlayacağız." ifadesiyle, anneleri müjdeli bir bekleyişe hazırladı.

Bakan, önümüzdeki dönemde Aile Yılı kapsamındaki diğer müjdelerin de kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, AA muhabirinin doğum yardımına ilişkin sorularını yanıtladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, AA muhabirinin doğum yardımına ilişkin sorularını yanıtladı.

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