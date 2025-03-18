Bakan Göktaş'tan Dünya Sosyal Hizmet Günü Mesajı

Dünya Sosyal Hizmet Günü'nde Önemli Mesaj

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu. Göktaş, "Sosyal hizmet, sadece bireylere destek olmak değil, insan onurunu korumak, toplumsal kalkınmayı güçlendirmek ve daha yaşanabilir bir dünya inşa etmektir" dedi.

Sosyal Hizmet Personeline Teşekkür

Bakan Göktaş, mesajında ayrıca sosyal hizmet alanında sahada özveriyle çalışan tüm personellere teşekkür etti. "Aileden topluma uzanan güçlü bir dayanışma için, sahada özveriyle çalışan tüm sosyal hizmet personelimize teşekkür ediyorum. Her bir vatandaşımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Göktaş, mesajını, 'Dünya Sosyal Hizmet Günü' kutlu olsun diyerek sonlandırdı.