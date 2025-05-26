Bakan Göktaş'tan Kamu Görevlilerine Etik Farkındalık Protokolü

Bakan Göktaş, Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi Protokolü Hakkında Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde, kamu personelinin etik farkındalığını artırmak amacıyla ortak eğitim faaliyetlerinin başlatılacağını duyurdu.

Etik Kültürünü Güçlendirmek için İşbirliği

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, kamu hizmetinde başarı ve sürdürülebilirliğin temelinde vatandaşın devlete duyduğu güvenin yattığını belirtti. Kamu kurumlarında etik kültürünü güçlendirmenin, devletin bekası ve milletin huzuru açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Etik Değerlerin Hayata Geçirilmesi

Göktaş, etik değerlerin yalnızca kağıt üzerinde kalmaması için en etkili yönteminin eğitim olduğuna işaret etti. Protokol çerçevesinde, etik eğiticileri yetiştirileceği, aday memurlara etik eğitimi verileceği ve sınavların içeriğine etik konuların dahil edileceği bilgilerini paylaştı. Ayrıca, amaçlarının güçlü bir kurum kültürü oluşturarak etik değerlerin yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunu, vicdan ve yüksek ahlaki değerlerin öncülüğündeki bir medeniyetin yürüyüşü olarak tanımlayıp, imzaların bu kutsal yolculuğun önemli adımlarından biri olduğunu kaydetti.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör'ün Açıklamaları

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör de, kamu görevlilerinin etik kurallara uygun davranmasının, kamu düzeninin korunması ve devlet-halk bütünleşmesi için kritik olduğunu belirtti. Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokolle, bakanlık personelinin etik ilkelere bağlılığının güçlendirileceğini vurgulayarak, kamu hizmetinin kalitesini artırmanın temel amaçları arasında yer aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.