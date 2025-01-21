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Bakan Göktaş'tan Kartalkaya Yangını Açıklaması: Psikososyal Destek Sağlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kartalkaya'daki yangına ilişkin psikososyal destek süreçlerinin takip edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:51
Bakan Göktaş'tan Kartalkaya Yangını Açıklaması: Psikososyal Destek Sağlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Yangın Açıklaması

Bolu Kartalkaya'da bir otelde gerçekleşen yangın sonrası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yangının etkilerini en kısa sürede azaltmak amacıyla psikososyal destek ekipleri ile durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Yangında Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, yangının getirdiği üzüntünün yanı sıra, gerekli desteklerin sağlanacağına dair bir güvence niteliği taşıyor.

Bakanlığın psikososyal destek ekipleri, söz konusu olayla ilgili gelişmeleri takip etmeye ve ihtiyaç durumunda gerekli destek hizmetlerini sunmaya devam edecektir.

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