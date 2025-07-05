Bakan Göktaş'tan Orman Yangınları İçin 12 Milyon TL Destek

Orman Yangınları İçin Hızla Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ardahan'da düzenlediği basın toplantısında, Bilecik, İzmir ve Hatay'daki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için toplamda 12 milyon 260 bin lira kaynak aktarıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, desteklerin yangınların başladığı andan itibaren hızla yapılmaya başlandığını belirtti.

Toplumdaki Destek Faaliyetleri

Ardahan Valiliğini ziyaret eden Göktaş, burada yaptığı açıklamada, Ardahan'da iki sosyal hizmet merkezi aracılığıyla tüm vatandaşlara hizmet sunduklarını ifade etti. Ayrıca, Aile Sosyal Destek Programı ile 2017 yılından bu yana 23 bin 147 haneye ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kadınların Güçlendirilmesi ve Aile Desteği

Bakan Göktaş, kadınların güçlendirilmesine yönelik iki kadın kooperatifi ile destek verdiklerini dile getirerek, geçmişten bugüne sosyal yardımlardan faydalanan ailelere 50,5 milyon lira destek sağlandığını vurguladı. Aileler ve çocuklar için çeşitli hizmetler sunarak, sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Aile Yılı Projeleri

Aile Yılı'nın ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu yıl çeşitli farkındalık kampanyaları düzenlediklerini ve ailelerin ekonomik olarak güçlenmesine yönelik indirim ve avantajlar sunacaklarını açıkladı. Ayrıca, bu yıl içinde evlenecek gençlere destek projesinin Türkiye genelinde uygulanmaya başlandığını da ifade etti.

Yangınlarından Etkilenenlere Psikososyal Destek

Bakan Göktaş, afetlerden etkilenen vatandaşlar için oluşturulan psikososyal destek ekipleri ile 744 vatandaş’a hizmet verdiklerini belirtti. Yangın bölgelerinde acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Sonuç Olarak

Göktaş, yangınlarda hayatını kaybeden orman kahramanlarına Allah'tan rahmet dileyerek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Vali Hayrettin Çiçek ve çeşitli kurum müdürleri de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlar kapsamında geldiği Ardahan'da Valiliği ziyaret etti. Göktaş'a karşılamada yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek hediye edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlar kapsamında geldiği Ardahan'da Valiliği ziyaret etti. Göktaş'a karşılamada yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek hediye edildi.