DOLAR
39,81 -0,03%
EURO
46,9 0,15%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.303.931,02 -0,36%

Bakan Göktaş'tan Orman Yangınları İçin 12 Milyon TL Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yangın bölgeleri için 12 milyon 260 bin lira destek sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 13:59
Bakan Göktaş'tan Orman Yangınları İçin 12 Milyon TL Destek

Orman Yangınları İçin Hızla Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ardahan'da düzenlediği basın toplantısında, Bilecik, İzmir ve Hatay'daki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için toplamda 12 milyon 260 bin lira kaynak aktarıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, desteklerin yangınların başladığı andan itibaren hızla yapılmaya başlandığını belirtti.

Toplumdaki Destek Faaliyetleri

Ardahan Valiliğini ziyaret eden Göktaş, burada yaptığı açıklamada, Ardahan'da iki sosyal hizmet merkezi aracılığıyla tüm vatandaşlara hizmet sunduklarını ifade etti. Ayrıca, Aile Sosyal Destek Programı ile 2017 yılından bu yana 23 bin 147 haneye ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kadınların Güçlendirilmesi ve Aile Desteği

Bakan Göktaş, kadınların güçlendirilmesine yönelik iki kadın kooperatifi ile destek verdiklerini dile getirerek, geçmişten bugüne sosyal yardımlardan faydalanan ailelere 50,5 milyon lira destek sağlandığını vurguladı. Aileler ve çocuklar için çeşitli hizmetler sunarak, sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Aile Yılı Projeleri

Aile Yılı'nın ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu yıl çeşitli farkındalık kampanyaları düzenlediklerini ve ailelerin ekonomik olarak güçlenmesine yönelik indirim ve avantajlar sunacaklarını açıkladı. Ayrıca, bu yıl içinde evlenecek gençlere destek projesinin Türkiye genelinde uygulanmaya başlandığını da ifade etti.

Yangınlarından Etkilenenlere Psikososyal Destek

Bakan Göktaş, afetlerden etkilenen vatandaşlar için oluşturulan psikososyal destek ekipleri ile 744 vatandaş’a hizmet verdiklerini belirtti. Yangın bölgelerinde acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Sonuç Olarak

Göktaş, yangınlarda hayatını kaybeden orman kahramanlarına Allah'tan rahmet dileyerek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Vali Hayrettin Çiçek ve çeşitli kurum müdürleri de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlar kapsamında geldiği...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlar kapsamında geldiği Ardahan'da Valiliği ziyaret etti. Göktaş'a karşılamada yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek hediye edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlar kapsamında geldiği...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlar kapsamında geldiği Ardahan'da Valiliği ziyaret etti. Göktaş'a karşılamada yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek hediye edildi.

İLGİLİ HABERLER

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da Aşure Dağıttı
2
Kahramanmaraş'ta Yangın: 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
3
Ümit Özdağ'dan Zafer Partisi Projeleri İçin Türkiye Turu Müjdesi
4
Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası Tuzla'da Coşkuyla Tamamlandı
5
Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL
6
Artvin'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Genç Polis Hayatını Kaybetti
7
Antalya'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz