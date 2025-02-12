Bakan Göktaş'tan Yaşlılara Özel Huzurevi Açılışı ve Destek Müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Yaşlılara Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen "Meliha Ercan ve Asım Cengiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Açılış Töreni"nde konuştu. Göktaş, Türkiye genelinde 459 kamu ve özel huzurevinde 30 bin yaşlıya yatılı bakım hizmeti sunduklarını belirtti.

Yeni Huzurevleri Kent için Önemli Bir Hizmet

İki tesisin toplam 222 kişilik kapasiteyle hizmet vermeye başladığını ifade eden Göktaş, "Büyüklerimizin huzur içinde, daha konforlu bir hayat sürdürebilmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. Açılışını yapılan huzurevlerinin yaşlılara verilmiş bir vefa borcu olduğunu vurguladı.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Bakan Göktaş, bu merkezlerin sadece bakım ve rehabilitasyon değil, aynı zamanda yaşlıların sosyal ve kültürel faaliyetlerle aktif bir yaşam sürmelerine katkı sunacağını belirtti.

Evde Bakım Hizmetleri Destekleniyor

Bakanlık olarak yaşlıların evde aileleriyle birlikte yaşamalarını önceliklendirdiklerini dile getiren Göktaş, 2 bin 50 kapasiteli 41 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezinde yaşlılar ile ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunduklarını açıkladı.

Ulusal Vefa Programı ile Destek

Konya'da 148 personel ile 2 bin 760 yaşlı vatandaşa evde destek verdiklerini aktaran Göktaş, yaşlı destek programlarının önemine değindi.

Kuşaklar Arası Dayanışma Vurgusu

2025 yılını Aile Yılı ilan ettiklerini belirten Göktaş, "Kuşaklar arası dayanışmayı oldukça önemsiyoruz. Yaşlılarımızı sadece hizmet alan değil, topluma katkı sunan bireyler olarak görmek istiyoruz," dedi.

Konya, 'Türkiye Yüzyılı'nın Teminatı

Göktaş, Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, Konya'nın Anadolu'daki varlığın ve dirliğin sembolü olduğunu vurguladı.

Coşkulu Açılış Programı

Açılış töreninde Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka gibi isimler de konuşma yaparak huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerinin hayırlı olmasını dilediler. Bakan Göktaş, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek onların etkinliklerine katıldı.

Açılış sonrasında kalan yaşlılardan biri şiir okurken, bir diğeri şarkı seslendirdi. Göktaş, huzurevi sakinleriyle birlikte pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen "Meliha Ercan ve Asım Cengiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Açılış Töreni"ne katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen "Meliha Ercan ve Asım Cengiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Açılış Töreni"ne katıldı.