DOLAR
36,11 -0,19%
EURO
37,44 -0,11%
ALTIN
3.359,28 -0,14%
BITCOIN
3.443.478,14 -0,26%

Bakan Göktaş'tan Yaşlılara Özel Huzurevi Açılışı ve Destek Müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Konya'da 30 bin yaşlıya hizmet verdiklerini duyurarak yeni huzurevlerinin açılışını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:45
Bakan Göktaş'tan Yaşlılara Özel Huzurevi Açılışı ve Destek Müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Yaşlılara Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen "Meliha Ercan ve Asım Cengiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Açılış Töreni"nde konuştu. Göktaş, Türkiye genelinde 459 kamu ve özel huzurevinde 30 bin yaşlıya yatılı bakım hizmeti sunduklarını belirtti.

Yeni Huzurevleri Kent için Önemli Bir Hizmet

İki tesisin toplam 222 kişilik kapasiteyle hizmet vermeye başladığını ifade eden Göktaş, "Büyüklerimizin huzur içinde, daha konforlu bir hayat sürdürebilmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. Açılışını yapılan huzurevlerinin yaşlılara verilmiş bir vefa borcu olduğunu vurguladı.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Bakan Göktaş, bu merkezlerin sadece bakım ve rehabilitasyon değil, aynı zamanda yaşlıların sosyal ve kültürel faaliyetlerle aktif bir yaşam sürmelerine katkı sunacağını belirtti.

Evde Bakım Hizmetleri Destekleniyor

Bakanlık olarak yaşlıların evde aileleriyle birlikte yaşamalarını önceliklendirdiklerini dile getiren Göktaş, 2 bin 50 kapasiteli 41 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezinde yaşlılar ile ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunduklarını açıkladı.

Ulusal Vefa Programı ile Destek

Konya'da 148 personel ile 2 bin 760 yaşlı vatandaşa evde destek verdiklerini aktaran Göktaş, yaşlı destek programlarının önemine değindi.

Kuşaklar Arası Dayanışma Vurgusu

2025 yılını Aile Yılı ilan ettiklerini belirten Göktaş, "Kuşaklar arası dayanışmayı oldukça önemsiyoruz. Yaşlılarımızı sadece hizmet alan değil, topluma katkı sunan bireyler olarak görmek istiyoruz," dedi.

Konya, 'Türkiye Yüzyılı'nın Teminatı

Göktaş, Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, Konya'nın Anadolu'daki varlığın ve dirliğin sembolü olduğunu vurguladı.

Coşkulu Açılış Programı

Açılış töreninde Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka gibi isimler de konuşma yaparak huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerinin hayırlı olmasını dilediler. Bakan Göktaş, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek onların etkinliklerine katıldı.

Açılış sonrasında kalan yaşlılardan biri şiir okurken, bir diğeri şarkı seslendirdi. Göktaş, huzurevi sakinleriyle birlikte pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Meliha...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen "Meliha Ercan ve Asım Cengiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Açılış Töreni"ne katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Meliha...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen "Meliha Ercan ve Asım Cengiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Açılış Töreni"ne katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Baba-Kız Bıçaklı Kavga Davasında Müthiş Gelişme
2
Bolu'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor
3
Brezilya, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşılık Vermeyi Planlıyor
4
Ferdi Tayfur İçin Adana'da Mevlit Töreni Düzenlendi
5
Bakan Göktaş'tan Yaşlılara Özel Huzurevi Açılışı ve Destek Müjdesi
6
Balıkesir'de Sahte Polis Çetesi Tutuklandı: 57 Bin Lira Gasbedildi
7
Başakşehir'de Caminin İçinde Makasla Yaralama Anı Güvenlik Kamerasında

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor