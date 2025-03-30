Bakan Göktaş, Tekirdağ'da Bayramlaşma Programına Katıldı

Bakan Göktaş, Tekirdağ'da Bayramlaşma Programında Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da bayramlaşma programı çerçevesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Tekirdağ Polisevi'nde Vali Recep Soytürk tarafından karşılanan Göktaş, programda Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, diğer protokol üyeleri ve emniyet mensuplarıyla bayramlaşma gerçekleştirdi.

Parti ve Sevgi Evleri Ziyareti

Daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'na geçen Göktaş, partililerin bayramlarını kutladı. Ziyaretlerine Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret ederek devam eden Göktaş, ayrıca şehit İlker Akkaya'nın ailesini de unutmadan ziyaret etti. Ziyaretler esnasında Göktaş'a Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş ile Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.

Gazetecilere Önemli Açıklamalar

Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Bayramın tüm coğrafyalarda aynı coşkuyla kutlanamadığına dikkat çekerek, "Rabb'im hayırla, huzurla nice bayramlar nasip eylesin. Ülkemizin aynı zamanda tüm İslam coğrafyasının bayramını kutluyorum. Günümüzde maalesef bombalar altında hala bayram geçirmeye çalışan çocuklarımız var. Filistin'de, Gazze'de zor zamanlarda bayramı eda etmeye çalışan tüm ailelere bayram tebriğimi iletiyorum. Dualarımız her zaman Filistinli ve Gazzeli çocuklarımız için." dedi.

Aile Yılı ve Yeni Destek Projeleri

Bu yılın Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, 85 milyonun huzuru ve refahı için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Doğum yardımlarının Meclis'ten geçtiğini belirten Göktaş, "Bayram sonrasında inşallah başvuruları alacağız. 2025 yılının ocak ayı itibarıyla doğan her bir çocuğumuza 5000 liralık tek seferlik destek vereceğiz. İkinci çocuk için 1500 lira, üçüncü çocuk itibarıyla annenin hesabına 5000 liralık nakdi desteğimiz olacak." şeklinde konuştu. Ayrıca, Aile Yılı kapsamında evlenecek gençlere de destek projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getirdi. Bakan Göktaş, Bakanlık olarak Tekirdağ'a yönelik yatırımların süreceğinin altını çizdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da bayramlaşma programı kapsamında ziyaretlerde bulundu. Bakan Göktaş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığında partililerinin bayramlarını kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da bayramlaşma programı kapsamında ziyaretlerde bulundu. Bakan Göktaş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığında partililerinin bayramlarını kutladı.