Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye'ye Adım Adım İlerliyoruz

Bakan Göktaş, Kadın Milletvekilleri ile Önemli Mesajlar Paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Kadın Milletvekilleri ile İstişare Programı''nda, 'Türkiye'nin terörsüz bir dönemine girdiğini' belirtti. Göktaş, 'Terörsüz Türkiye'de, daha güçlü ve barışın hâkim olduğu bir gelecek inşa edeceğiz' diye konuştu.

Kadın Temsilinin Güçlenmesi

Göktaş, kadın milletvekillerinin toplumsal dönüşümde önemli bir rol oynadığını vurguladı. 'Sizler, milletin temsil makamında yer alan güçlü kadınlarsınız. Kadınların hayatın her alanında görünür olmasında örnek oluyorsunuz' ifadesini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlattı.

Türkiye için Güçlü Vizyon

Bakan Göktaş, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe ulaşması için emin adımlarla ilerlediğini, bu hedefe ulaşmada kadınların ve tüm değerli teşkilatların desteğini önemsediklerini aktardı. Göktaş, 'Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve vatandaşlarımızla birlikte çalışarak bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum' dedi.

Tuğba Işık Ercan'dan Güçlü Mesajlar

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da, buluşmanın yalnızca bir sohbet değil, fikir üretme zeminine dönüşmesi gerektiğini ifade etti. Ercan, ‘Milletimizin meselelerine çözüm arayan bir siyasi hareketin mensuplarıyız’ dedi.

Siyasette Kadın Temsili

Kadın kollarının 5 milyon 564 bin üyesi olduğunu kaydeden Ercan, kadın temsilinin arttığına dikkat çekti. 'Meclisteki kadın temsil oranı, AK Parti hükümetlerinden önce %2 iken, şimdi %20 seviyesine ulaştı. İkna odalarının karanlığını geride bıraktık.' dedi.

Ercan, kadınların yalnızca izleyen değil, yöneten konumda yer almakta olduklarını belirterek, Türkiye Yüzyılı'nda kadınların eşit fırsatlarla buluşup mutlu bir yaşam sürmesi için çalışma azimlerinin devam edeceğini vurguladı.

Bu anlamlı toplantının kadın milletvekilleri arasındaki işbirliğini artıracağına ve Türkiye'nin yeni yüzyılında terörsüz bir geleceğin inşa edilmesine katkıda bulunacağına inandıklarını dile getirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, AK Parti Genel Merkezi'nde "Kadın Milletvekilleri ile İstişare Programı" düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programa katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, AK Parti Genel Merkezi'nde "Kadın Milletvekilleri ile İstişare Programı" düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programa katılarak konuşma yaptı.