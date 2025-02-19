Bakan Göktaş, TOBB ve TİSK Heyetleriyle Aile Dostu Çalışma Hayatı Üzerine Görüşmeler Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyetlerle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Ortak Projeler ve İşbirliği Fırsatları

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile Yılı kapsamında ortak projeler geliştirmek amacıyla paydaşlarla sık sık bir araya geldiklerini belirtti. Toplantıda, aile dostu çalışma hayatı, sosyal haklar ve iş-aile dengesi gibi konular üzerinde yoğun bir görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalışanların Refahı ve Aileyi Güçlendiren Politika Üretimi

Göktaş, bu buluşmaların, çalışanların refahını artıran, aynı zamanda aile yapısını güçlendiren politikalar üretmeyi hedeflediklerini vurguladı. Geliştirilecek ortak akıl çözümlerinin, iş dünyasında daha dengeli ve kapsayıcı bir yapının oluşmasına katkı sağlayacağının altını çizdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyetlerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyetlerle bir araya geldi.